Catania, il furto di una Panda in 40 secondi. Presi i ladri. VIDEO

Catania - A loro servivano quaranta secondi per rubare un’auto. E pensavano anche di averla fatta franca, i due catanesi che sono stati identificati e denunciati, per furto aggravato in concorso. I due sono stati identificati dai Carabinieri della Stazione di Piazza Dante grazie all’analisi della videosorveglianza.Due i furti oggetti dell’indagine e tutti e due nei pressi del Corso Sicilia. I due, un 40enne ed un 51enne, tutti e due catanesi e già noti alle Forze dell’Ordine, il 25 gennaio scorso avevano rubato una Lancia Y, parcheggiata in via Luigi Rizzo, ed il giorno seguente una Fiat Panda, in sosta lungo in via Domenico Cimarosa.

A dare la svolta alle indagini dopo le denunce le immagini acquisite dalle telecamere di sicurezza istallate nella zona ma anche le indagini tradizionali. Per il furto della Lancia Y, le immagini hanno rivelato come i due uomini, nella mattinata, fossero sopraggiunti a bordo di una Fiat Punto, di proprietà del 40enne, che alla guida dell’utilitaria, l’aveva parcheggiava in via Gian Battista Caramba. A questo punto entrambi i malviventi, certi di non essere visti, scendevano dal mezzo e si dividevano i compiti: il 51enne proseguiva in via Rizzo verso una Lancia Y riuscendo a forzare lo sportello, ad entrare nell’abitacolo, a mettere in moto per poi allontanarsi in direzione di Via Ventimiglia mentre il 40enne, durante le veloci fasi del furto, faceva il “palo“ controllando che non arrivasse nessuno, passeggiando, facendo finta di nulla ma con atteggiamento guardingo, nei pressi dell’auto da rubare. L’indomani, analogamente, nel primo pomeriggio le telecamere della zona immortalavano il transito della stessa Fiat Punto lungo la via Domenico Cimarosa.

Poco dopo i due complici ricomparivano nei monitor mentre percorrevano a piedi la stessa strada in direzione largo Paisiello. Anche stavolta, il 51enne camminava dal lato sinistro sul marciapiede mentre il 40enne, quasi invadendo la sede stradale, passeggiava dal lato destro. Il più grande dei due, coperto dal complice di “vedetta”, dopo aver raggiunto una Fiat Panda ed averla esaminata attentamente, entrava nell’abitacolo metteva in moto e si dileguava in direzione di via Tomaselli.