Catania, investe volontariamente con l'auto la moglie e un'amica che muore

Catania - A Catania un uomo ha investito volontariamente con la propria auto la moglie e un'amica della donna, uccidendo quest'ultima. È successo nella zona industriale della città siciliana. L'uomo è un 52nne che ha poi chiamato la polizia per consegnarsi e confessare. La moglie, che ha 56 anni, è ricoverata all'ospedale San Marco. La vittima è un'amica della donna, di 59 anni, originaria dell'Ennese. Indaga la squadra mobile coordinata dalla Procura distrettuale di Catania.

La prima a intervenire sul posto, per i rilievi e le indagini, era stata la polizia municipale per quello che sembrava fosse un incidente stradale avvenuto nell'ottava strada della zona industriale di Catania. Poi la ricostruzione sulla dinamica dell'accaduto ha portato a fare intervenire le Volanti della Questura che hanno bloccato l'uomo nelle vicinanze. Secondo quanto si è appreso è stato il 52enne a chiamare la sala operativa del 112.

Gli agenti delle Volanti lo hanno preso in consegna e lo hanno condotto negli uffici della squadra mobile per essere interrogato dal magistrato di turno. La moglie è ricoverata, non in pericolo di vita, nell'ospedale San Marco di Catania dove sarà sentita dalla polizia appena finite le visite mediche e le cure del caso.