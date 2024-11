Catania, l'acqua alla gola in via Acquicella. VIDEO

Catania - I danni proverbiali del maltempo a Catania. Allagamenti drammatici: decine di chiamate ai pompieri. Numerose squadre dei vigili del fuoco di Catania sono state impegnate in città e provincia per interventi legati al violento temporale che dalla notte scorsa si è abbattuto sulla costa ionica.

L’intervento più rilevante in viale Bummacaro, a Librino, per un allagamento. In via Salvatore Quasimodo i sommozzatori di Catania hanno fornito assistenza a personale della rete gas per chiudere un condotto rimasto sommerso per un allaramento. In contrada Pezza Mandra di Misterbianco i pompieri hanno soccorso due donne bloccate in auto dall’innalzamento dell’acqua.