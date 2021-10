Catania – Cumuli di rifiuti su cui pisciano i passanti o raccolti da straccivendoli: “Questo è ciò che accade quotidianamente in via Di Bartolo, traversa di via Coppola” scrive il Comitato dei cittadini del quartiere Bellini.

Non esattamente una bella pubblicità per le agenzie immobiliari che vendono appartamenti nel centro storico del capoluogo etneo, dove ormai accade di tutto.