Catania, lasciare la Smart in strada è diventato un incubo FOTO

Catania – Il pomeriggio cofano e paraurti ai Portali, la sera i fanali in piazza Stesicoro: non c’è giorno che non piovano sui social foto e video di automobili lasciate parcheggiate in strada, nel capoluogo etneo, e ritrovate depredate di qualche pezzo dai proprietari al ritorno.

“Costruisci anche tu la tua Smart arrubbata: prima uscita cofano e fanale posteriore a soli 1,99 euro” scrive, scherzandoci sopra, la pagina Facebook Inciviltà a Catania, da cui abbiamo tratto questi nuovi scatti. Pare che le Smart siano il modello che fa più gola ai ladri.