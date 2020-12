Catania, morta Ylenia Bonavera: mistero sulla fine della ragazza messinese

Catania – E’ morta nella notte nel capoluogo etneo, dove si trovava per motivi di lavoro, Ylenia Bonavera: la giovane di Messina protagonista delle cronache siciliane e nazionali nel 2017 per l’aggressione subita dall’ex compagno, Alessio Mantineo, che tentò di darle fuoco davanti casa, cospargendola di benzina e provocandole ustioni nel 13 per cento del corpo.

La ragazza, 26enne, si è presentata all’ospedale Garibaldi con almeno due gravi ferite, apparentemente da arma da taglio, di cui una clavicola. Ma le cause del decesso sono tuttora in corso di accertamento da parte della squadra mobile. Da quanto trapela, gli esami tossicologici avrebbero accertato la presenza di cocaina nel sangue: non si esclude quindi che la morte possa essere avvenuta per overdose. La magistratura ha già autorizzato l’autopsia sul corpo.