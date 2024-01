Catania, ruba orologio d'oro all'aeroporto: denunciata

Catania - Personale di Polizia Giudiziaria della Polizia di Frontiera in servizio all’aeroporto di Catania, ha denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania una 59enne, responsabile del furto di un costoso orologio in oro, avvenuto presso l’aerostazione di Catania qualche giorno prima, ai danni di una passeggera diretta in una località del Nord Italia.

Ricevuta la denuncia del furto, gli operatori di Polizia, attraverso le immagini della videosorveglianza, accertavano che il furto era stato portato a segno ad opera della donna che si era impossessata dell'orologio dimenticato nella vaschetta utilizzata poco prima dalla proprietaria diretta in Germania. Invece di consegnare l'orologio al personale addetto ai controlli lo nascondeva fra i propri indumenti, proseguendo poi l’iter di imbarco. Una volta accertata l’identità dell’autrice del furto, emergeva che a suo nome risultava esserci una prenotazione aerea di rientro a Catania, previsto nella serata del 29 dicembre. Gli operatori della Squadra di Polizia giudiziaria nella giornata prevista del rientro della donna, hanno predisposto un servizio che ha permesso di individuarla; informandola della motivazione della loro presenza, chiedendo la restituzione del bene.

La donna vistasi scoperta, ha restituito l’orologio che indossava al polso, come se le fosse stato donato.