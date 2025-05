Catania, scontro furgone-camion in tangenziale

Catania - Incidente stradale tra un furgone e un camion sulla tangenziale di Catania, in prossimità dello svincolo per San Giorgio, in direzione Messina. I vigili del fuoco sono intervenuti per soccorrere il conducente del furgone ed effettuare la messa in sicurezza dei due mezzi coinvolti. Rallentamenti nel tratto interessato. Il conducente è stato condotto in codice giallo all’ospedale San Marco. Sul posto la polizia stradale, i sanitari del 118 e personale Anas.