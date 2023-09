Catania, sequestrati 50 litri di "sgriccio" in un chiosco

Catania - Nel quartiere San Cristoforo, in un chiosco i Nas hanno sequestrato 50 litri di sciroppi privi di tracciabilità e hanno sanzionato il titolare con una multa di 1.500 euro.

I chioschi catanesi sono nati alla fine del 1800 come semplici strutture in legno di forma circolare, munite di una finestra dalla quale venivano servite le bevande fresche. Inizialmente, infatti, i chioschi erano aperti soltanto in estate ma, col passare del tempo, grazie al loro successo, iniziarono ad essere aperti tutto l’anno. Anche le bibite servite furono incrementate con l’introduzione di bibite a base di sciroppi alla frutta miscelati ad acqua gassata. Con il trascorrere del tempo, tali attività commerciali sono diventate un punto di riferimento sul territorio per i cittadini catanesi oltre che un punto d’incontro dove trovare un po' di refrigerio durante il periodo estivo.

I controlli dei carabinieri e del Nas presso queste storiche strutture sono stati orientati alla verifica della corretta applicazione della normativa sanitaria a tutela dei numerosi avventori che in ogni ora del giorno e della notte si dissetano presso tali attività commerciali.