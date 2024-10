Catania, un’altra studentessa investita sulla Circonvallazione: è grave

Catania - Sulla Circonvallazione di Catania si è sfiorata ieri un’altra tragedia. Erano le 17,15 circa quando una ragazza di 22 anni, di nazionalità islandese – probabilmente una studentessa Erasmus ospite dell’università – ha attraversato la strada all’altezza della Cittadella universitaria, in prossimità del semaforo e delle strisce pedonali. In quel momento, sulla carreggiata in direzione Misterbianco, sopraggiungeva un’automobile che, per cause in corso di accertamento da parte della polizia locale intervenuta sul posto, ha investito la ragazza.

L’investitore s’è fermato a prestare soccorso e nel giro di pochi minuti è arrivata un’ambulanza del servizio 118 che ha trasportato la studentessa al pronto soccorso del vicino Policlinico. La ventiduenne è stata presa in carico in codice rosso e attualmente si trova ricoverata con la prognosi riservata.

Questo nuovo incidente richiama alla mente quello avvenuto poco meno di un anno fa, il 7 novembre del 2023, in cui perse la vita Chiara Adorno, studentessa 18enne di Solarino che frequentava all’università di Catania il corso di laurea in Scienze Biologiche e che sulla Circonvallazione ha trovato la morte, investita da due mezzi mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali. Pochi anni prima, nel 2017, più o meno nello stesso tratto stradale, era morto in circostanze simili un altro studente, Danilo Di Majo, originario di Enna.