Catania, uomo nudo rincorso da un poliziotto e un cane VIDEO

Catania – Un uomo nudo che scappa e un poliziotto che lo insegue, senza riuscire ad acciuffarlo. C’è anche un cane che lo rincorrere, per giocare. Il singolare quadretto è andato in scena nel pomeriggio in pieno centro, da via Garibaldi fino in piazza Duomo. Ed è finito naturalmente su tutti i social.