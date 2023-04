Catania, uomo si barrica in casa e spara sulla strada

Un uomo di 33 anni si è barricato da solo in casa sua, a Catania e ha esploso diversi colpi di pistola sulla strada, senza colpire alcuno. Sul posto, in viale San Teodoro, nel popoloso rione Librino, sono intervenute diverse pattuglie delle forze dell'ordine. La strada è stata bloccata al traffico. In azione mediatori della Polizia. Secondo quanto si è appreso il 33enne in passato sarebbe stato denunciato per spaccio di sostanze stupefacenti.

Il precedente

Era, come oggi, sabato e sparava da casa in strada con una pistola sempre al rione di Librino. Tra i residenti storici in molti ricordano la notte tra il 26 e il 27 ottobre del 2002 quando un ex caporal maggiore dei paracadutisti, all'epoca 26enne, dopo avere litigato col padre, si barricò in casa sparando dalla finestra svariati colpi contro i passanti. Riuscì addirittura a fuggire a bordo di una vettura della Polizia con la quale si schiantò contro un ponteggio edile in piazza San Placido, dopo un inseguimento con sparatoria. A fermare la sua corsa fu uno scontro frontale, involontario, con una Fiat Punto e la volante presa dal ragazzo finì sul cantiere. L'ex parà aprì lo sportello ed estrasse la pistola: i carabinieri spararono e lo centrarono sei volte. Fu necessario operarlo al Garibaldi per salvargli la vita.