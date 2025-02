Catania, volo salva vita per bimba di 4 mesi a Roma

Catania - La piccola, in imminente pericolo di vita, è stata trasportata con un velivolo Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare. Si è concluso nel primo pomeriggio di oggi un volo sanitario urgente da Catania a Roma effettuato con un Falcon 900 del 31° Stormo dell'Aeronautica Militare a favore di una bimba di soli quattro mesi di vita. La piccola, in gravissime condizioni di salute e in imminente pericolo di vita, ricoverata a Catania presso l'Azienda Ospedaliero Universitaria Policlinico Vittorio Emanuele, necessitava di cure specialistiche urgenti, il che ha reso necessario l'intervento immediato del velivolo dell'Aeronautica Militare.

Giunta in ambulanza all'Aeroporto di Catania-Fontanarossa, la piccola è stata imbarcata sul Falcon 900 intorno alle ore 12:00, accompagnata in volo dal papà e assistita da un medico e un infermiere. Da qui, terminate le operazioni di imbarco, la corsa-aerea verso l'aeroporto militare di Ciampino (Roma), sede del 31° Stormo dell'Aeronautica, dove il velivolo è atterrato dopo circa un'ora di volo.

Ad attendere la bimba in aeroporto un'ambulanza del Policlinico Universitario Fondazione Gemelli, dove la bimba è stata subito trasportata per ricevere cure specifiche. L'equipaggio del 31° Stormo ha successivamente ripreso il servizio di prontezza operativa sull'aeroporto di Ciampino, sede stanziale del Reparto di volo. Il volo, richiesto dalla Prefettura di Catania e autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, è stato immediatamente disposto e coordinato dalla Sala Situazioni di Vertice del Comando della Squadra Aerea / 1^ Regione Aerea, la sala operativa dell'Aeronautica Militare che ha tra i propri compiti anche quello di attivare e gestire i trasporti sanitari urgenti, dando l'ordine di decollo ai velivoli che la Forza Armata tiene pronti, 24 ore su 24, in varie basi, per questo genere di necessità.