Catturata la poiana che aggrediva i bambini

Aci Castello - E' stata catturata, finalmente, la poiana che nell'ultima settimana aveva creato terrore ad Aci Castello. Dopo il ferimento di un bambino di quattro anni sabato scorso, l'esemplare femmina della specie originaria del Sud America è stata catturata da un carabiniere appassionato di rapaci ed esperto falconiere.

News Correlate Una poiana attacca i bambini di un asilo in Sicilia

Il militare era fuori servizio quando ha deciso di andare all'asilo Maria Montessori di via De Roberto - accanto a dove la poiana aveva deciso di nidificare - per dare una mano.

La poiana aveva l'abitudine, indotta dall'uomo, di poggiarsi sulle persone per chiedere cibo, individuando i bambini all'ingresso o all'uscita di scuola. Il militare è riuscito a catturarla in sicurezza tramite un’esca. Adesso l'animale è sotto sequestro e sarà affidato a un centro adatto a ospitare animali selvatici. Sono state intanto avviate le ricerche del proprietario - l'esemplare è dotato di anello di riconoscimento - da cui la poiana dev'essere fuggita. L'uomo rischia adesso la denuncia per abbandono di animale.