Cavallo con l’acqua alla gola salvato dai sommozzatori VIDEO FOTO

Trabia – “Con l’acqua alla gola, ma stavolta non è solo un modo di dire…”. Stamattina ci scherzano su ma è stata una notte di duro lavoro per i sommozzatori dei Vigili del fuoco di Palermo, che hanno salvato dall’annegamento un cavallo caduto in un pozzo stracolmo d’acqua a Trabia, nella frazione di Sant’Onofrio. Queste le immagini dell’operazione di soccorso.