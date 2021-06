Cavallo imbizzarrito travolge l'auto della ministra Lamorgese VIDEO

Firenze - Momenti di concitazione ieri pomeriggio in Piazza della Signoria per un cavallo imbizzarrito che si è lanciato al galoppo trascinandosi dietro una carrozza finita contro l'auto della scorta del ministro dell'Interno, Luciana Lamorgese: fortunatamente in quel momento nessuno non era a bordo e gli agenti in servizio nei paraggi hanno fatto appena in tempo a scansarsi. Il video è saltato fuori oggi. La carrozza, una di quelle che stazionano solitamente nella piazza​, si è sganciata incastrandosi tra due macchine, rimaste danneggiate.