Cefalù, il guardone colpisce ancora: nuovo filmato col cellulare

Cefalù – Bollenti spiriti sull’isola palermitana, dove i ristoranti devono far ampio uso di cibi afrodisiaci: a 5 giorni di distanza dal primo episodio di sesso in spiaggia, un nuovo filmato hard - stavolta girato in notturna – sta circolando su Whatsapp, così da scavalcare le restrizioni dei probi social nerwork. Nel nuovo video si vede chiaramente una coppia di amanti, completamente nudi, impegnati in un amplesso sui lettini del lungomare cittadino (nella foto un frame).

Probabile che l’autore sia lo stesso: il voyeur che si aggira a Cefalù sta facendo dannare il sindaco, Rosario Lapunzina, preoccupato dall’immagine di “isola a luci rosse” che si sta diffondendo sul web. Se contiamo l’analoga scena filmata alcune sere col cellulare a Marzamemi, l’idiota milanese col sedere scoperto davanti alle chiese di Modica e Noto e il nudista in autostrada a Siracusa, in una settimana la Sicilia ha collezionato un bel dossier da buoncostume.