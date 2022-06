Cefalù, la vittima dell'incidente è Roberta Macaione, aveva 39 anni

Cefalù - Roberta Macajone di 39 anni, è morta ieri sera in un incidente sulla Statale alle porte della cittadina normanna.La donna viaggiava a bordo di uno scooter insieme al figlioletto di appena 7 anni, rimasto illeso, quando si è scontrata con un Opel Corsa guidata da un giovane palermitano di 27 anni.

Sono intervenuti i carabinieri che i sanitari del 118 che hanno trasportato la 39enne al vicino ospedale Giglio: per lei purtroppo non c’è stato nulla da fare. Roberta Macaione era moglie di un noto agente immobiliare. La giovane donna deceduta, era conosciuta in città anche perchè lavorava in un supermercato a S. Lucia. La coppia aveva festeggiato, insieme al bambino, da pochi giorni 10 anni di matrimonio.