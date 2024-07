Celebrati i funerali di Oriana, la volleista morta sul quad a Malta

Marsala - Chiesa Madre di Marsala gremita per l'ultimo saluto a Oriana Bertolino, la pallavolista 31enne marsalese morta in un tragico incidente con il quad a Malta, mentre stava facendo un escursione, dopo essere precipitata per oltre 25 metri da una scogliera in mare a Gozo. La comunità è rimasta profondamente colpita dall'accaduto e si stretta attorno alla madre Giusy e al fratello Daniele.

A dare l'ultimo saluto a Oriana c'erano anche le amiche della pallavolo, quelle del mondo animale in quanto lei era specializzata in pet therapy, ma anche tanti cittadini comuni che pur non conoscendola direttamente hanno voluto mostrare la loro vicinanza alla famiglia. Silenzio e lacrime nel momento in cui il prete ha ricordato alla città di Marsala quanto amore è stata in grado di donare Oriana all'intera comunità, sia attraverso lo sport che tanto amava ma soprattutto prendendosi cura degli animali in difficoltà.

Un lungo applauso ha accompagnato l'uscita del feretro dalla cattedrale.