Celestino, il filippino che ha salvato una donna dalle acque a Catania. VD

Catania - Sembra uscito da una canzone di Francesco De Gregori. Celestino è un filippino di 45 anni, è disoccupato, ha una famiglia, vive nel capoluogo etneo da dieci, e martedì scorso non ha esitato a sfidare la furia dell'acqua per soccorrere una concittadina in pericolo in via Etnea diventata un fiume. Celestino, ovvero sceso da cielo. Il signor Floralde (è questo il suo cognome) si è reso protagonista di un gesto eroico mettendo in salvo una donna rimasta in balia delle acque che avevano invaso con violenza la strada.

Le immagini mostrano una donna rimasta bloccata a bordo della sua automobile, nel pieno centro della carreggiata. La zona è quella della via Etnea, uno dei luoghi in cui gli effetti di quella che si è trasformata in una vera e propria alluvione a Catania ha provocato i danni peggiori. L’acqua ha imperversato, con violenza, provocando la paralisi e danni alla strada e a tutti i negozi e i locali circostanti. Una donna passava di lì nei momenti più tragici, quando è rimasta ferma e inerme. Non sapendo cosa fare, mentre la sua automobile non riusciva più a muoversi, è scesa dalla sua vettura, mettendo a rischio la sua vita.

La potenza dell’acqua, infatti, rischiava di trascinarla via. Ed è qui che Celestino Floralde compie il suo gesto di coraggio e altruismo. Sfidando le intemperie, riesce a raggiungere la donna e a metterla in salvo. Prima la aiuta a salire su una fioriera, poi, anche con l’aiuto di altre persone che avevano realizzato una “fune” con alcuni maglioni, la abbraccia portandola sul lato esterno della strada, dove la signora ha potuto trovare riparo.