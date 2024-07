Cenere dall’Etna, l’aeroporto di Catania ferma tutti i voli

Catania - SAC, la società di gestione dell’aeroporto di Catania ha comunicato che, a causa dell’eruzione dell’Etna e la contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, l’Unità di crisi ha disposto la chiusura dei settori B2 e B3 e, quindi, la sospensione di tutti i voli in arrivo e in partenza.

