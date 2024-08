Cenere Etna, l’aeroporto di Catania chiuso fino alle 18

Catania - L’Etna si è calmato nella notte. L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha infatti comunicato che che dalle immagini delle telecamere di sorveglianza si è osservato che la fontana di lava della notte si è gradualmente esaurita a partire dalle 00:30 per cessare intorno all’1:20. La fontana di lava ha prodotto una nube eruttiva che, nella fase più intensa, ha raggiunto un’altezza di circa 9.5 km s.l.m. e si è dispersa principalmente nei settori SSO e ESE. È stata segnalata ricaduta di materiale piroclastico in località piano Vetore e a Nicolosi, Ragalna e Pedara. Una leggera ricaduta di cenere è stata riportata anche a Catania.

Durante la fontana di lava, sono stati inoltre prodotti trabocchi lavici dall’orlo occidentale del Cratere Bocca Nuova. Attualmente, persiste una debole attività esplosiva al cratere Voragine. Il tremore vulcanico dopo aver raggiunto il valore massimo alle 22:50 di ieri sera ha iniziato una veloce diminuzione sino a raggiungere attualmente i valori medi. Le sorgenti del tremore, localizzate in corrispondenza della Voragine durante la fase di massima ampiezza del tremore risultano localizzate leggermente più ad est.

A causa dell’attività eruttiva dell’Etna e contestuale emissione di cenere vulcanica in atmosfera, la pista è inagibile a causa di una copiosa ricaduta di cenere vulcanica sul campo e, pertanto, sono sospesi sia gli arrivi che le partenze. Le operazioni di volo riprenderanno al ripristino delle condizioni d’agibilità delle infrastrutture di volo. Al momento si stima che le attività di volo potranno riprendere alle ore 18:00. I passeggeri sono quindi pregati di non recarsi in aeroporto se non dopo aver verificato con la compagnia aerea lo stato del proprio volo. I voli in partenza sono stati cancellati, quelli in arrivo dirottati su Palermo.

