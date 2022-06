Centauro sbalzato sulla Cava d'Aliga-Donnalucata. Ha 16 anni

Scicli - Incidente autonomo nel tardo pomeriggio di oggi lungo la litoranea Cava d'Aliga-Donnalucata. Un motociclista 16enne, forse a causa di un avallamento del fondo stradale, ha perso il controllo della sua moto, rovinando a terra.

Il mezzo e il motociclista sono volati sull'altra corsia, dove per fortuna non c'erano mezzi provenienti in senso contrario in quel preciso istante. Il centauro ferito è stato soccorso dall'ambulanza del 118 e stabilizzato. Per i rilievi è intervenuta la polizia locale.

Il sinistro all'altezza di via Madame Curie. Il giovane era a bordo di un 125.