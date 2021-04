Cesara Buonamici: rapinata al semaforo insieme al marito

Cesara Buonamici, volto noto del Tg5 insieme al marito, Joshua Kalman, sarebbero stati vittima di un’aggressione avvenuta ai danni della coppia lo scorso sabato sera, poco prima delle 20.

Tanta paura per Cesara Buonamici e il marito, Joshua Kalman: la coppia sarebbe stata rapinata in strada da uomini a volto coperto che sarebbero poi fuggiti nel cuore della notte fiorentina. Secondo quanto riporta Adnkronos, i coniugi sarebbero stati aggrediti intorno all’ora di cena dello scorso sabato.

Cesara Buonamici e suo marito, Joshua Kalman, si trovavano nella zona dell’Impruneta (a sud di Firenze) quando alcuni malviventi – armati e con il volto coperto – li hanno fermati al semaforo di un incrocio e derubati dei loro oggetti di valore. Stando a quanto riporta il Giornale la rapina potrebbe esser stata messa in atto dalla cosiddetta “banda del Rolex”, che già nei giorni scorsi avrebbe rapinato una donna nella stessa zona.

Cesara Buonamicie e la rapina

Un brutto spavento quello che ha colpito Cesara Buonamici e suo marito Joshua Kalman: approfittando della distrazione della coppia ferma ad un semaforo, alcuni malviventi hanno aperto le portiere dell’auto e hanno intimato alla giornalista e al marito di consegnare loro gioielli e oggetti di valore.

Nonostante lo shock per quanto accaduto, Cesara Buonamici sarebbe riuscita a trovare la lucidità per allertare le forze dell’ordine a seguito dell’episodio. La giornalista è nata e cresciuta a Firenze, dove spesso torna per far visita ai suoi familiari. Per il momento la Buonamici non ha rotto il silenzio in merito alla rapina che sicuramente per lei e suo marito ha rappresentato un grande spavento e sulla vicenda non sono noti ulteriori dettagli, ma le forze dell’ordine stanno svolgendo le dovute indagine per risalire agli autori del crimine.

Da oltre 20 anni Cesara Buonamici è sposata con il medico israeliano Joshua Kalman. I due hanno sempre mantenuto la loro vita privata sotto il massimo riserbo. La coppia vive a Roma, ma la giornalista fa spesso ritorno a Firenze dove, insieme ai suoi due fratelli, tiene le redini dell’attività agricola appartenente alla sua famiglia. “Tutto il tempo libero che ho dal telegiornale lo dedico alla nostra azienda di famiglia a Fiesole, vicino a Firenze. Mio fratello Cesare e io teniamo tantissimo alla nostra terra e ai suoi prodotti, a cominciare dall’olio”, raccontò lei stessa a Sorrisi.