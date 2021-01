Covid Italia, 13.571 nuovi casi e 524 morti

In Italia, dall’inizio dell’epidemia di coronavirus, almeno 2.414.166 persone (compresi guariti e morti) hanno contratto il virus Sars-CoV-2: i nuovi casi sono 13.571, +0,6% rispetto al giorno prima (ieri erano +10.497), di cui 4.550 positivi identificati attraverso i test rapidi, inseriti nel bollettino dal 15 gennaio. I decessi odierni sono 524, +0,6% (ieri erano +603), per un totale di 83.681 vittime da febbraio 2020. Le persone guarite o dimesse sono 1.806.932 complessivamente: 25.015 quelle uscite oggi dall’incubo Covid, +1,4% (ieri erano +21.428). E gli attuali positivi — i soggetti che adesso hanno il virus — risultano essere in totale 523.553, pari a -11.971 rispetto a ieri, -2,2% (ieri erano -11.534). La flessione degli attuali positivi di oggi — con il segno meno davanti — dipende dal fatto che i guariti, sommati ai decessi, sono in numero maggiore rispetto ai nuovi casi.

I tamponi totali (molecolari e antigenici) sono stati 279.762, ovvero 25.692 in più rispetto a ieri quando erano stati 254.070. Mentre il tasso di positività è del 4,8% (l’approssimazione di 4,850%): vuol dire che su 100 tamponi eseguiti più di 4 sono risultati positivi; ieri era del 4,1%.