«Che roba è?». Atterra ad Alghero con piante sconosciute: sequestrate

Alghero - Gli uomini dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli hanno sequestrato semi e talee di essenze arboree a un cittadino rientrato questa mattina dal Kenya in Sardegna, dopo uno scalo a Fiumicino, perché "non identificabili". I controlli a campione dei funzionari dell'aeroporto "Riviera del Corallo" di Alghero hanno portato al rinvenimento di 22 semi e 3 talee, privi di confezione ed etichetta che ne attestasse l'origine e la specie, del peso complessivo di quasi un chilo. Nel dubbio, hanno requisito tutto per sottoporlo ad analisi.