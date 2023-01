Chi era Vincenzo Parlavecchio, morto a 23 anni in un incidente

Messina - Un tragico incidente ha macchiato di sangue nella notte tra sabato e domenica la Strada statale 185 di Sella Mandrazzi, arteria che parte da Giardini Naxos e collega la valle dell’Alcantara con il versante tirrenico della provincia di Messina. Intorno alle 2 un’autovettura che procedeva verso valle, giunta al km 52,600 in uscita dal comune di Francavilla di Sicilia, a pochi passi dal confine con Motta Camastra, è rimasta coinvolta in un sinistro autonomo ed è finita fuori strada, con il triste bilancio di un morto e un ferito grave.

A bordo del veicolo, una Fiat Panda, vi erano due giovani residenti a Graniti: il mezzo, all’inizio del rettilineo in discesa, ha improvvisamente tagliato la carreggiata invadendo la corsia opposta, schiantandosi contro il cancello di un terreno agricolo e il pilastro in cemento che lo sosteneva, finendo nel fondo per poi ribaltarsi alcuni metri più avanti sotto la sede stradale. Nella carambola entrambi gli occupanti sono stati sbalzati fuori dall’utilitaria e ad avere la peggio è stato il più piccolo dei due, Vincenzo Parlavecchio di 23 anni, che ha perso la vita sul colpo a causa dei profondi traumi riportati: per lui, all’arrivo dei soccorsi, non c’è stato purtroppo nulla da fare. Ferito in modo grave, invece, l’altro occupante della vettura, G. P., 28 anni, che al momento dell’incidente si sarebbe trovato al volante della Panda, di proprietà di un suo familiare: il giovane è stato soccorso dall’ambulanza del 118 di Giardini Naxos e condotto in codice rosso con politraumi, in particolare al volto e al torace, all’ospedale “San Vincenzo” di Taormina, dove si trova attualmente ricoverato in prognosi riservata.