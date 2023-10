Chi fa baccano a Ispica?

Ispica - Polizia e personale Arpa hanno misurato i decibel della movida a Ispica.

Gli agenti Commissariato di Modica, con il contributo del personale dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale, hanno effettuato un controllo in un esercizio pubblico del centro storico.

In seguito ai rilievi fonometrici effettuati con gli strumenti di misurazione delle emissioni sonore è stato accertato che erano stati superati i limiti consentiti dalla normativa vigente sulle emissioni acustiche e che il titolare del locale non aveva presentato al Comune la relazione di impatto acustico obbligatoria per legge. In considerazione delle violazioni riscontrate, il titolare è stato sanzionato amministrativamente nonché diffidato a non utilizzare gli impianti di amplificazione sonora fintanto che non presenti al Comune la corretta relazione di impatto acustico.

Sempre ad Ispica, all’esito degli accertamenti eseguiti in altro esercizio pubblico, è stata riscontrata la presenza di impianti di amplificazione e diffusione sonora esterni al locale non riportati nella relazione di impatto acustico presentata dal titolare al S.U.A.P. del Comune e pertanto anche nei suoi confronti l’autorità competente, oltre alla sanzione amministrativa, ha emesso provvedimento di diffida all’utilizzo delle strumentazioni in argomento fino alla regolarizzazione della documentazione amministrativa.