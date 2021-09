Chi l'ha visto? Anziano si allontana da casa di riposo

Santa Croce Camerina - Chi l'ha visto? Francesco Iozzia, 72 anni, ex dipendente comunale, si è allontanato domenica mattina verso le 10, senza più dare notizie di sé, dalla casa di riposo per anziani “Villa Sorriso” di Casuzze dove era stato ricoverato appena ieri. A dare l’allarme i parenti che non sono più riusciti a mettersi in contatto con l’uomo. I carabinieri della Stazione di Santa Croce insieme alla Polizia municipale e al gruppo di Protezione Civile hanno iniziato le ricerche pattugliando per tutta la giornata le zone circostanti l’istituto di cura. Senza risultati. Nella serata di domenica, a causa del buio, sono state sospese le ricerche.

Al momento dell’allontanamento indossava un paio di pantaloncini beige, una polo a righe e calzature blu; è alto circa 1,60 mt, è di corporatura normale. Chiunque lo avvistasse o fosse in grado di fornire informazioni utili per il suo ritrovamento, considerate le vulnerabilità dovute al suo stato di salute (soffre di demenza senile), è pregato di telefonare immediatamente ai seguenti recapiti telefonici: 3512944594 – 3663759143 – 3397468867 – 3393424918 oppure ai Carabinieri della stazione locale -Polizia municipale o al Gruppo di Protezione Civile.