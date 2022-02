Chi l'ha visto? E' scomparso Federico, 39 anni

Siracusa - Da domenica pomeriggio non si hanno più notizie di Federico Bruno, 39 anni, sparito da casa a Siracusa. La famiglia, a cinque giorni di distanza, comincia a preoccuparsi per un fatto che in passato si era già verificato. Ma Bruno aveva sempre fatto rientro tra la sua famiglia. La madre dell'uomo, dopo avere allertato polizia e carabinieri, ha lanciato un appello su Facebook e invita il figlio a tornare a casa.

Secondo quanto si apprende, Federico Bruno sarebbe stato avvistato nel capoluogo nella giornata di lunedì. Poi sembra essersi volatilizzato.