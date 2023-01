Chi l'ha visto? E' scomparso Luigi Di Pietro

Sortino - C’è preoccupazione a Sortino, nel Siracusano, per la scomparsa di Luigi Di Pietro, 58 anni. Di lui non si hanno più tracce dal 29 dicembre scorso. Le ricerche sono in corso ma non si hanno ancora notizie.

Su Facebook, l’appello del figlio Giuseppe: “Urgente. Stiamo cercando mio padre… Se qualcuno ha qualsiasi informazione mi faccia sapere per favore! È stato visto l’ultima volta giovedì 29 alle 13. Grazie”. Luigi Di Pietro è un ex carabiniere in pensione. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche.