Chi l'ha visto? E' scomparso Stefano Gambino

Mazzarino, Caltanissetta - Ore di ansia a Mazzarino, dove da ieri non si hanno più notizie di Stefano Gambino, pensionato di 74 anni. L’uomo è stato visto l'ultima volta alle 9 di mercoledì 25 gennaio, quando è uscito di casa a bordo della sua auto, una Fiat Panda per far visita a uno dei figli che lavora in un cantiere di contrada Mercadante. Un incontro di alcuni minuti, poi il ritorno verso la sua abitazione dove però non è mai arrivato. Anche la sua vettura è introvabile. La famiglia ha dunque lanciato l'allarme rivolgendosi anche alla trasmissione “Chi l’ha visto?“.

Stefano Gambino è alto 1,60, ha gli occhi azzurri e ieri indossava un giubbotto nero, un maglione blu, una camicia a righe blu e dei pantaloni anche questi di colore blu. I familiari ipotizzano che abbia perso il senso dell’orientamento. L'uomo ha con sé i documenti ma non il cellulare, né i farmaci che assume abitualmente. «Chiunque l'avesse visto o incontrato - si legge in un post dei parenti condiviso su Facebook - è pregato di darne urgente notizia al Comando stazione dei carabinieri di Mazzarino tel. 0934.381106 o ai famigliari al n. 327.1219190».