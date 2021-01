Chi l'ha visto? Mohamed è vivo e manda messaggi whatsapp

Avola - “Ma tu lo sai che succede”. Whatsapp dice che Mohamed Cherif è vivo. Il giorno dopo essere scomparso dalla comunità di Avola in cui viveva ha scritto a un amico. Da 13 giorni del 13enne della Costa d’Avorio alto un metro e 73, tanto da essere scambiato quasi per un maggiorenne, non ci sono più tracce ma è vivo, e a testimoniarlo sono i messaggi audio e scritti che ha inviato su whatsapp agli amici. L'ultimo segnale dato tramite sms è del 27 dicembre alle 19.

Gli agenti del commissariato di Avola stanno effettuando le ricerche. Il punto di partenza è alle 8 del 22 dicembre, quando il ragazzo si dirige verso scuola, facendo perdere le tracce.

Ospite della Casa di Sarah, una comunità per minori di Avola, nel Siracusano, del caso Mohamed si è occupata la trasmissione televisiva “Chi l’ha visto?” su Rai 3. Secondo le testimonianze del personale della Casa di Sarah, il ragazzino non avrebbe mai dato segni di insofferenza. Mohamed è arrivato sulle coste siciliane, a Pozzallo, il 3 marzo scorso, pochi giorni prima del lockdown, ed è stato successivamente trasferito nella struttura di Avola, dove ha imparato a leggere ed a scrivere.