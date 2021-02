Chi l'ha visto? Mohamed, il giovane fuggito da Avola, è in Francia

Avola - Mohamed ha dato notizie di sé. Il giovane ivoriano, scomparso lo scorso 22 dicembre da Avola, ha infatti contattato nei giorni scorsi con una breve videochiamata il responsabile dalla comunità per minori “La casa di Sarah”. Ha detto di essere attualmente in una comunità in Francia e che sta bene.

Mohamed frequentava l’istituto Capuana ed era in comunità. Poco prima di Natale ha lasciato Avola e, pochi giorni dopo ha anche spento il suo telefono per oltre un mese. Mohamed ha avuto accesso ai social e ha inviato qualche segnale ai suoi contatti mettendo like ed emoticon.