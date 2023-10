Chi l'ha visto? Parte da Pozzallo per fare rientro a Solarino, ma scompare

Pozzallo - Scomparso, nella notte, Fabio Vita, un ragazzo di 35 anni originario di Solarino, in provincia di Siracusa. Secondo quanto diffuso dalle persone a lui più care, Fabio Vita sarebbe uscito di casa in sella alla sua Yamaha FZ6 nera per poi non rientrare più. Sui suoi canali social, il 35enne ha pubblicato un’ultima storia Facebook a Marzamemi, ieri nel primo pomeriggio.

Fabio era partito alle 21,45 da Pozzallo, raccontano alcuni amici, per fare rientro a Solarino, ma di lui non vi è più alcuna traccia. Viaggiava su una moto Yamaha FZ6 nera targata CX75304.