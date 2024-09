Chi l'ha visto? È scomparso un uomo a Comiso

Comiso - L'ultima volta è stato avvistato lunedì scorso sulla strada per Chiaramonte vicino a un'azienda di marmi.

Uomo scomparso in provincia di Ragusa. L’allarme lanciato dal nipote sui social. “E’ scomparso mio zio (nella foto) lunedì giorno 2 settembre – scrive Paolo Serotti – È stato avvistato l’ultima volta sulla strada Chiaramonte/Comiso, vicino all’azienda “Romeo marmi”. Se vi dovesse capitare di vederlo, contattatemi al numero 3347227346. Grazie per la vostra collaborazione”.