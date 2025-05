Chi l'ha visto? Un uomo statunitense scomparso a Catania: l’appello per le ricerche del 59enne

Si chiama Christopher Berg-Gravem Chisholm e ha 59 anni l’uomo originario di Los Angeles (negli Stati Uniti d’America) che è scomparso da Catania. L’ultimo avvistamento risale al 7 marzo quando il 59enne è stato visto uscire da una struttura ricettiva del capoluogo etneo in cui stava soggiornando. L’ultimo contatto su WhatsApp risale invece a due giorni prima, quando l’uomo aveva mandato un messaggio a un amico. Da quel momento in poi, nessuno ha più avuto sue notizie e dell’uomo si sono perse le tracce.

Christopher Berg-Gravem Chisholm è alto un metro e 78 centimetri, pesa circa 79 chili e ha una corporatura media, i capelli grigi e gli occhi marroni. Stando a quanto riferiscono da Penelope – l’associazione nazionale delle famiglie e degli amici delle persone scomparse – il 59enne quando è scomparso era in visita in Italia e stava viaggiando da solo. Chiunque avesse informazioni utili o avvistamenti da segnalare, può contattare il numero unico per le emergenze (112).