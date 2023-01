Chi sono i 5 giovani morti nell'incidente di Roma. FOTO

Roma - Sono morti all'alba, cinque vite interrotte, ribaltandosi nella Cinquecento troppo veloce. Il più grande doveva compiere 22 anni, la più giovane non era ancor maggiorenne, sei amici usciti a festeggiare.

Nell'impatto sono morti sul colpo Valerio Di Paolo, 21 anni come Simone Ramazzotti e Alessio Guerrieri, e Flavia Troisi, 17 anni appena compiuti. Il cuore di Giulia Sclavo, 18enne, si è fermato all'alba al policlinico Umberto I di Roma, Leonardo Chiapparelli, 22enne, è ricoverato all'ospedale Sant'Andrea, salvo.

Giovedì 25 gennaio, Flavia Troisi aveva compiuto gli anni e forse la comitiva era stata a festeggiare l'evento.

Alessio Guerrieri aveva 21 anni, era nato a Tor Lupara, era un giovane calciatore (ha anche giocato con Leonardo Chiapparelli) figlio dell'ex presidente scuola calcio Fonte Nuova. Tra i suoi miti, Gennaro Gattuso. Studiava Architettura all'università di Tor Vegata, era appassionato di architettura d'interni. Trascorreva le estati a Follonica, in Toscana, e aveva una fidanzata, che si chiama Giulia, ma secondo quanto risulta dai social non è Giulia Sclavo. Simone Ramazzotti, studiava Fisioterapia, anche lui a Tor Vergata, cugino di Alessio, erano cresciuti insieme. "Sei come un fratello", "più che un cugino sei sempre stato un fratello maggiore", si scrivevano sui social dove ci sono le loro foto da bambini. Alessio aveva anche dedicato a Simone un intero album su Instagram dal titolo "Cousinhood" e lo aveva messo tra le stories in evidenza.

Valerio Di Paolo, 21 anni di Tor Lupara, faceva kick boxing. Era alla guida, la macchina dell'incidente era intestata alla madre. Ieri, giovedì 25 gennaio, Flavia aveva compiuto gli anni, per questo la comitiva era andata a festeggiare al Dk 33, un locale a Fonte Nuova, in Via Nomentana 333, vicino al luogo dell'incidente. L'appuntamento per una serata a tema, Messaggeria, scambi di postit da un tavolo all'altro. Erano andati a prendere Flavia nel bar dove lavorava con la 500 di Di Paolo, dopo la serata dovevano tornare a piazza Varisco per prendere l'auto di uno dei ragazzi e tornare a casa. Per questo erano in sei in auto. Dovevano percorrere meno di tre chilometri.