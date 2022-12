Chi sono le tre donne uccise dal killer a Roma

Roma - Le ha prese di mira, stavolta non solo a parole, dopo averle bersagliate per anni con le sue invettive vocali o scritte sul proprio blog. Le donne uccise da Claudio Campiti hanno tutte un ruolo all'interno del Consorzio Valle Verde che il 57enne identificava come il male assoluto. La più giovane è Nicoletta Golisano, 50 anni, commercialista dal 2002 ed esperta in revisione dei conti. Lo stesso incarico che ricopriva per il condominio che stava approvando il bilancio annuale. Elisabetta Silenzi ha 55 anni e Sabina Sperandio ne ha 71, rispettivamente consigliera del consorzio e segretaria della presidente Bruna Marelli.

Quest'ultima, 80 anni, è ricoverata in gravi condizioni al policlinico Umberto I con una ferita al petto. Nel suo blog Campiti la accusa di mentire riguardo alle disponibilità finanziarie del consorzio - con il quale lui aveva un contenzioso per le quote arretrate - e di essere la «capo banda» di una associazione a delinquere di cui faceva parte anche la vice presidente Luciana Ciorba, anche lei scampata per miracolo alla strage. Nei suoi deliri, l'assassino arrivava ad accusarle di «sequestro di persona» perché una nevicata gli bloccava la porta di casa.