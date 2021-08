Chiara Scicolone è scomparsa da Vittoria: chi l’ha vista?

Vittoria - Una donna di 32 anni, Chiara Scicolone, residente a Vittoria, si è allontanata da casa ieri sera senza dire nulla al compagno e senza fare più ritorno. Sono ore d’ansia per parenti e amici, secondo i quali si tratta di una scomparsa inspiegabile. L’annuncio, che alleghiamo in fondo, è stato dato sui social da una conoscente, Barbara Sfrazzetto: “Chiara non è capace di aggirarsi da sola e soprattutto di notte, perché è come una bambina di 10 anni, nonostante ne abbia 32 anni”. Da quello che si capisce, la donna deve soffrire di qualche deficit psichico. “Chiunque sappia o la vede - conclude il messaggio - è pregato di contattare le forze dell’ ordine”.