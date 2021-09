Chiaramonte, arrestato ladro minorenne

Chiaramonte Gulfi - Un minorenne italiano, di origini tunisine, ha provato stanotte a intrufolarsi in una abitazione in via Borgo Maddalena, approfittando di una finestra lasciata aperta al piano terra, per rubare qualcosa mentre il resto della famiglia, composta da albanesi, dormiva al piano superiore.

Il ladro però è stato scoperto e bloccato dal fratello dell’affittuario della casa, che ha chiamato i carabinieri: i militari sono arrivati sul posto e hanno portato il ragazzino al centro di prima accoglienza per minori di Catania, dove si trova tuttora, a disposizione dell’autorità giudiziaria.