Chiaramonte Gulfi, gli restano le gambe incastrate nel motozappa, elisoccorso

Chiaramonte Gulfi - Alle ore 11:55 i Vigili del Fuoco sono intervenuti con una squadra operativa in contrada Cirrito, a Chiaramonte Gulfi, dove un operaio che lavorava con una motozappa è rimasto incastrato con gli arti inferiori nelle lame del mezzo stesso.

Il personale del 118 ha richiesto l'intervento dei pompieri per divincolarlo mentre sul posto giungeva l’elisoccorso. I Vigili del Fuoco hanno dovuto smontare le lame del motozzappa per poter liberare l'infortunato; lo stesso è stato affidato alle cure dei sanitari per il successivo trasporto in elicottero presso il presidio sanitario specializzato. Sul i carabinieri di Chiaramonte Gulfi. È stato inoltre richiesto l’intervento di unità operative dello SPRESAL (servizio della ASP di prevenzione e sicurezza sui luoghi di lavoro).