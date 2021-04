Ciclista di 19 anni finisce contro un palo e muore. E' Piermario Dominici

Monreale - Piermario Dominici è il giovane ragazzo rimasto vittima di un incidente stradale avvenuto nella tarda mattinata a Monreale, ai piedi del Castellaccio.

Il giovane ha sbattuto contro un palo mentre era in sella alla sua bici. Il ragazzo palermitano è stato trasportato su un’ambulanza verso l’ospedale Ingrassia in codice rosso, ma è spirato in ambulanza. Piermario era un appassionato di ciclismo, sono molte le foto sui suoi profili social che lo ritraggono in sella alla sua amata bici, compagna di mille avventure. Il padre della giovane vittima è un ispettore della Polizia Municipale di Palermo.