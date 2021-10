Ciclista grave a terra, automobilista passa e gli ruba la bici

Palermo - Assiste dal vivo a un incidente stradale, con un ciclista 60enne gravemente ferito sull'asfalto, e approfittando della confusione gli ruba la bicicletta: è successo a Palermo, dove i carabinieri hanno denunciato ieri per furto aggravato un 55enne del capoluogo.

Il ladro passava in auto in zona Falsomiele, sulla strada in cui giaceva l'uomo vittima dell'incidente stradale, e dopo essersi fermato ad osservare un po' il trambusto si è caricato la bicicletta del malcapitato in macchina ed è fuggito.

Ai militari sono bastate 48 ore per inchiodarlo grazie le immagini del sistema di videosorveglianza e alla successiva perquisizione domiciliare, nell’abitazione dell’indagato, in cui è saltata fuori la costosa mountain bike, restituita al legittimo proprietario.