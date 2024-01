Ciclista investito e ucciso sul colpo a Milano

Milano - Lo scontro coinvolge un ciclista. Ivano Calzighetti, 37enne che viaggia su una bici a pedalata assistita. Viene travolto nella notte tra martedì e mercoledì, all’incrocio tra viale Umbria e via Pistrucci, a Milano. Per il 37enne l’impatto è fatale. La vittima abitava in zona e gestiva un bar a Buccinasco con sua madre. È il primo schianto mortale per un ciclista del 2024, dopo un anno che si è appena concluso con un bilancio pesantissimo sulle strade milanesi. Al momento dell’incidente, il semaforo, nonostante l’ora, le 2.30, era ancora funzionante.

Resta da accertare se lo scontro è avvenuto durante una svolta o, come sembrerebbe più probabile in base alle prime informazioni, se uno dei due mezzi non abbia rispettato il rosso. In base a una prima ricostruzione della polizia locale, infatti, l’auto, una Peugeot 208, guidata da una 25enne, stava percorrendo viale Umbria, arrivando da piazzale Lodi, mentre la bici elettrica stava attraversando il viale in direzione via Pistrucci. Dopo l’urto, l’automobilista, insieme a un passeggero 22enne, si sono fermati a chiamare i soccorsi. All’arrivo dei sanitari, però, per il ciclista non c’era niente da fare. I due occupanti dell’auto sono stati invece trasportati in codice verde al Policlinico.