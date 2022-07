Ciclista investito, la vittima è Federico Latteri

Sant’Agata di Militello, Messina - Grave incidente a Sant’Agata di Militello, sul lungomare di contrada Giancola: un ciclista ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, domenica 24 luglio. La vittima si chiamava Federico Latteri, 52 anni. Per cause in corso di accertamento, il ciclista è stato travolto da un’automobile guidata da una donna.

L’uomo è stato soccorso da alcuni passanti in attesa che arrivasse l’ambulanza. Il personale del 118 ha stabilizzato il paziente che tuttavia presentava un gravissimo quadro clinico. La corsa verso il pronto soccorso si rivelata vana. Il ciclista è deceduto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

L’uomo era un Lsu alle dipendenze del Comune di Acquedolci.