Ciclista travolto e ucciso da un'auto

Siracusa - Tragedia stamane in contrada Santa Teresa di Longarini, alla periferia sud di Siracusa. In un incidente stradale ha perso la vita un ciclista. La vittima è stata travolta da una Bmw. L’impatto è stato violento, il ciclista è stato sbalzato dalla sella e per lui non c’è stato nulla da fare.

La macchina procedeva ad una velocità sostenuta, a giudicare dai primi rilievi sull’asfalto compiuti dalla polizia municipale di Siracusa. I mezzi, su disposizione dalla procura di Siracusa, sono stati sequestrati ed è stata aperta una inchiesta per omicidio stradale. Il conducente dell’auto è stato già sentito dagli inquirenti che ascolteranno in mattinata anche alcuni testimoni.