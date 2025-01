Ciclone, mareggiata fa crollare una parte del molo di San Giovanni Li Cuti

Catania - Nel borgo marinaro di San Giovanni Li Cuti, a Catania, la violenta mareggiata che ha colpito il lungomare etneo ha causato il crollo di una parte del molo. Si tratta della parte in cemento calpestabile che si trova dal lato visibile da terra. La zona è stata transennata e l’ispettore dei sommozzatori dei vigili del fuoco del comando provinciale di Catania sta valutando come mettere in sicurezza la zona. Sul posto sono presenti anche la capitaneria di porto e le forze dell’ordine.