Cieco in motoretta, pregiudicato e col reddito di cittadinanza VIDEO

Palermo - I finanzieri hanno arrestato un palermitano falso cieco, che con la finta invalidità ha truffato l’Inps percependo un’indebita pensione per oltre 10 anni, corrispondente a 170mila euro in tutto. Il gip ha disposto l’arresto con l’accusa di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L’indagato percepiva, tra l’altro, pure il reddito di cittadinanza. Le indagini sono iniziate quando nel 2018 l’uomo aveva richiesto e ottenuto, dalla motorizzazione civile del capoluogo siciliano, il rinnovo della patente di guida nonostante dal 2010 risultasse percettore della provvidenza assistenziale quale non vedente. La visita oculistica da parte del medico accertatore gli aveva prescritto, invece, il solo utilizzo di lenti correttive durante la guida.

I pedinamenti, che vediamo nel filmato, hanno consentito di filmare il truffatore mentre guidava una bici elettrica o faceva shopping, ammirando le vetrine dei negozi. Oltre ad arrestarlo i militari gli hanno sequestrato 3 autoveicoli, 3 motocicli, un magazzino e la bicicletta di ultima generazione cu cui circolava indisturbato. Non solo: dagli accertamenti è emerso che il pensionato percepiva pure il reddito di cittadinanza nonostante fosse titolare di un’autorimessa, e nel 2019 fosse stato già condannato in primo grado a 14 anni e 10 mesi, nell’ambito della nota operazione “Spacca Ossa”: l’organizzazione criminale dedita a inscenare falsi incidenti stradali con gravi mutilazioni di vittime, spesso diseredati o senza fissa dimora, a cui venivano spezzate gambe e braccia per aumentare i rimborsi delle assicurazioni.