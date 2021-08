Ragusa - Cinque morti Covid in due giorni nel ragusano, dopo ferragosto. Le vittime sono diventate 297. I positivi sono 2239, di cui 2125 in isolamento domiciliare, ben 85 ricoverati e 18 in Foresteria Covid.

I dati per Comune: Acate 31, Chiaramonte Gulfi 25, Comiso 257, Giarratana 10, Ispica 71, Modica 198, Monterosso Almo 1, Pozzallo 105, Ragusa 306, Santa CRoce Camerina 98, Scicli 100, Vittoria 923.